廣達集團董事長林百里。（廣達文教基金會提供）

由教育部及廣達文教基金會共同舉辦的「廣達游藝獎」，今年邁入第13屆，這個獎項每年吸引海內外數百所中小學參與獎項競逐，迄今已是教育部攜手民間單位辦理的指標性獎項之一，近三年即使受到疫情衝擊，參與人數年年不減反增，由此可見教育現場及學生家長對美感教育的重視。

本屆「游藝獎」共來自全台21個縣市及海外馬來西亞和印尼台灣學校報名參賽，在今天（7/2）下午舉辦線上頒獎典禮，廣達集團董事長林百里在致詞中表示，今年參賽學生數再創新高，達到1527人，寫下「游藝獎」開辦以來最高競逐人數紀錄。

教育部潘文忠部長致詞時則高度肯定，產官學共同合作推動美感教育所呈現的成果，並期許繼續連結各界資源和力量，為學校提供更豐沛、多元的藝術教育學習資源，帶領學生開拓學習的視野。潘文忠在致詞裡特別嘉許今年榮獲「行政推手」獎的國立虎尾科技大學藝術中心王文瑛主任和楊雁如專員，讚揚她們在疫情期間，致力開發「游於藝VR線上展覽」的貢獻。

「廣達游藝獎」每年最吸睛的莫過「導覽達人」獎的總決賽，競逐到最後階段的12位選手，是隨機抽選畫作導覽，既考驗臨場反應，也考驗導覽技巧的熟悉度和掌握度。本屆總決賽評審團主席，同時也是廣達文教基金會的執行長徐繪珈分享了勝出關鍵，她說，導覽時，除詳述畫作意境、創作筆法及作者創作典故外，台風穩健、口齒清晰、充滿自信、面帶笑容、舉止自然都是評審著重的細節。

本屆頒獎典禮除公布「行政推手」獎與「導覽達人」獎外，同時頒贈榮譽志工獎。

第十三屆 廣達游藝獎 得獎名單

行政推手獎：

國立虎尾科技大學藝術中心 王文瑛主任 / 楊雁如專員

行政推手獎得主：虎尾科技大學藝術中心 王文瑛主任、楊雁如專員。（廣達文教基金會提供）

導覽達人獎：國小組 首獎

花蓮縣 中原國小 陳芊云（導覽作品：翠玉白菜）

新竹縣 中山國小 陳禹淳（導覽作品：市擔嬰戲）

雲林縣 斗六國小 高顗晴（導覽作品：聖母與聖子）

導覽達人獎：中學組 首獎

印尼雅加達臺灣學校 楊宜婷（導覽作品：雅典學院）

基隆市 碇內國中 林奕勳（導覽作品：清明上河圖）

新竹縣 竹東高中 謝宜臻（導覽作品：富春山居圖）

導覽達人獎：國小組 優等獎

國小組導覽達人首獎。（廣達文教基金會提供）

高雄市 福山國小 黃歆恩（導覽作品：夏卡爾的白色釘刑）

金門縣 中正國小 許芯綾（導覽作品：雜技遊戲圖）

嘉義市 蘭潭國小 劉巧微（導覽作品：聖馬太的啟示）

導覽達人獎：中學組 優等獎

中學組導覽達人首獎。（廣達文教基金會提供）

基隆市 碇內國中 江巧歆（導覽作品：茗園賭市圖）

馬來西亞吉隆坡臺灣學校 徐子晴（導覽作品：夏卡爾的伊卡魯斯墜落）

雲林縣 斗六高中 張嘉莉（導覽作品：大衛像）

榮譽志工獎：

國立臺東高中 劉子齊 / 劉子瑜 / 許庭綸