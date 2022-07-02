美股寫下1970年以來最慘上半年，全球500大富豪財富大幅縮水，已經損失1.4兆美元，其中世界首富馬斯克淨資產蒸發620億美元（折合新台幣約1.84兆），亞馬遜創辦人貝佐斯縮水約630億美元（折合新台幣約1.87兆），而臉書母公司Meta執行長祖克柏淨資產則腰斬超過一半。

周四（6月30日），道瓊工業指數挫逾200點，那斯達克指數和費城半導體指跌逾1%，標普500指數跌約0.8%，美股4大指數以下跌結束2022上半年最後一個交易日，標普500指數更寫下1970年有紀錄以來上半年最差表現。

外媒報導，情勢與2年前大相逕庭，當時政府和央行推出大規模財政刺激措施，科技公司到加密貨幣等都湧入資金，推升資產價格。而這些億萬富翁從中受益，個人財富暴風成長。

如今為了抑制通膨高漲，主要經濟體啟動升息循環，一些漲幅驚人的股票下跌，持有這些股票的億萬富翁資產迅速流失。特斯拉近3個月創歷史最糟表現，亞馬遜更是創下網路泡沫以來最大跌幅。