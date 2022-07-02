長夾皮包因容量大，受到許多人喜愛，但日前有網友臉書發文爆料，花了數千元購買的名牌長夾，使用多年後特別割開皮革想一探究竟，赫然發現裡面藏了一張紙板，上頭還印了6個簡體字，照片PO出後，也讓網友瞬間歪樓，笑說：「看起來好好吃」。

有網友1日晚間在臉書「爆廢公社公開版」分享驚人發現，原來她在多年用數千元購入某知名品牌的精品長夾，在要丟棄前突然好奇心作祟，拿刀將皮夾割開，從該名網友貼出的照片可見，被割破的粉紅色皮夾裡面，竟然藏有一張亮橘色的紙版，疑似是被拿來再利用的食品廣告，上面不僅用簡體字印著「義大利經典披...」六個大字，下方還有4張牽絲披薩的照片，讓她看了相當傻眼。

網友將皮夾割開來，沒想到有驚人發現。(圖/爆廢公社公開版)

照片曝光後吸引上千網友按讚，開玩笑說「證明是義大利進口啊」、「很環保，給過」、「不知道拿去買披薩有沒有打折」、「披薩看起來好好吃」，不過也有網友表示，皮包夾層塞紙版其實在業界蠻普遍，「這就是皮革硬挺的秘密，紙很輕是很好的皮革襯。」但使用未經楚理的回收廣告紙確實有些唐突。

對於諸多網友的熱烈回應，厡PO也在留言回應，皮夾是在多年前購買，已經忘記是在專櫃還是店面，用了這麼久並沒有覺得有什麼不妥，不會特意去找店家申訴，只是剛好割開看到這樣的畫面，覺得新奇才PO網分享。