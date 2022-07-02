紐西蘭總理阿爾登1日訪問英國，與英國首相強森會晤，隨後在倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）發表演說，她再次對中國在太平洋地區的野心表示擔憂，並重申北京「在我們的地區日益獨斷」。

阿爾登說，人們對太平洋地區日益感興趣，若僅僅因為中國在太平洋地區的存在就指責中國是錯誤的，關鍵是中國在當地活動的性質。

阿爾登也提到南海的法治「受到挑戰」，並稱那裡出現了人工島嶼建設、軍事化以及對航行和飛行自由構成威脅的行動。

6月29日，阿爾登在西班牙首都馬德里出席北約（NATO）峰會期間發表講話時就表示，中國已變得「更獨斷，更想要挑戰國際規則和規範」，她敦促透過包括外交和加強聯繫在內方式在印度太平洋地區建立關係。

對此，中國作出回應，稱對她的言論表示遺憾，並指無助於深化兩國互信。中國駐紐西蘭大使館發言人6月30日發表的聲明稱：「我們注意到紐西蘭方面在北約峰會上的有關發言，其中包含一些對中國的不實指責，對這一錯誤指責，中方表示遺憾。」大使館發言人說：「新方有關表態顯然無助於深化兩國互信，也有悖兩國為保持雙邊關係正確發展方向而付出的努力。」

中國是紐西蘭的最大貿易夥伴，紐西蘭此前曾選擇不與「五眼聯盟」發表聯合聲明點名批評中國。「五眼聯盟」為情報共享聯盟，成員包括美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭。

但中國於4月與索羅門群島簽署了一項安全協議，中國國務委員兼外交部長王毅還在5月訪問多個太平洋國家，美國、澳大利亞和紐西蘭都擔憂中國有意在太平洋建立軍事存在。