年底台北市長選舉備受矚目，無黨籍人權律師童文薰今日宣布參與戰局，舉行「71起義，一起起義」參選台北市長記者會，並提出7大政見，企圖打破北市三腳督局面。對此，前主播彭文正昨（1）日時就指出，他認為童文薰可以對台灣政壇注入一股新的改變力量，他也非常「樂觀其成」，引發討論。

童文薰在記者會強調，「自己無黨無派」，很多法律人都變樣了，蔣萬安、黃珊珊以律師經歷自居，但法律人應該是永遠的「黨外」，因此決定站出來改變政黨惡鬥，並發表7大政見，其中特別強調「拆除海霸王，還我二號公園」，認為蔡英文家族的海霸王土地爭議應該要解決，還給台北市民土地正義。

彭文正昨日在網路節目《政經關不了》中提到，這次童文薰律師參選這一仗，他認為是對於台灣已經沈寂很久、找不到出口的台灣政壇，是『平地一聲雷』」，他也表示會寄上最大的祝福，也全力支持童文薰律師，彭文正更點出，素人從政有一個特性，就是「他們的動機比較單純，不是家族世襲政治，或是除了政治之外沒有別的工作，他們從事社會服務的動機跟成分是比較大的」。彭文正也強調，他不只是支持素人從政，同時也是在支持一個給台灣社會，長期被少數人壟斷、綁架的惡劣環境，注入一股新的改變的可能力量，他非常「樂觀其成」。