今天是聯盟自由市場開跑第二天，各隊陸續進行補強，總冠軍勇士雖然沒能留下幾位成員，但與魯尼(Kevon Looney)達成3年續約，並簽下後衛迪文森索(Donte DiVincenzo)，而奪冠失利的塞爾提克不落人後，先與義大利射手賈林納利(Danilo Gallinari)簽約，再和溜馬做出交易，送出6枚籌碼換來布羅格登(Malcolm Brogdon)。

The Indiana Pacers are trading guard Malcolm Brogdon to the Boston Celtics, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022

綠軍於總冠軍賽失利，肯定想在新賽季再衝擊冠軍，勁敵勇士做出補強後他們可沒閒著，首先與射手賈林納利簽下2年1300萬美元合約，賈林納利之前被老鷹送去馬刺，隨後被買斷。接著打包Malik Fitts、Juwan Morgan、尼史密斯(Aaron Nesmith)、史陶斯卡斯(Nik Stauskas)、泰斯(Daniel Theis)和明年首輪選秀權向溜馬換來布羅格登。

這麼一來綠軍瞬間補強兩名即戰力，賈林納利上季為老鷹出賽66場，平均11.7分4.7籃板1.5助攻，投籃命中率43.4%、外線38.1%、罰球90.4%，季後賽出戰5場上22.4分鐘，有10.2分4.2籃板，命中率4成、外線26.7%。布羅格登為溜馬打了36場，貢獻19.1分5.1籃板5.9助攻，投籃命中率44.8%、外線31.2%、罰球85.6%。

BREAKING: Boston Celtics have signed Danilo Gallinari to a 2-year, $13 Million deal.



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另外據知名記者海恩斯(Chris Haynes)報導，綠軍還重新簽回中鋒Luke Kornet，合約是2年，這或許不會讓泰斯的離去傷害太大，Kornet上季為球隊出賽15場，平均2分1.9籃板，命中率48.1%。26歲的他身高218公分體重113公斤，2017年從尼克展開聯盟生涯，接著與公牛、騎士、公鹿簽過合約，今年加入了綠軍。