85歲資深港星謝賢是謝霆鋒、謝婷婷的爸爸，近年他結束和小女友的戀情後，頻傳外貌衰老崩壞，2019年還傳出烏龍死訊被謝霆鋒否認，但坦言爸爸晚年生活不能自理，是「可憐的榜樣」。最近有網友在香港速食店直擊謝賢本人，他看到網友帶了小孩，便興奮脫了口罩逗弄孩子，沒想到孩子下秒嚇哭，尷尬又好笑。

謝賢的一生可為傳奇，2019年網上卻傳出「謝賢血液粘如粥，深夜腦梗離世」等標題傳聞，震驚粉絲，當時謝賢親自回應正在跟朋友吃飯，懶理網上抹黑，後來佘詩曼曬出與謝賢合影，間接破解謠言。而謝霆鋒後來在節目《因為是朋友呀》當嘉賓，聊到許多明星老年的故事，他坦言爸爸謝賢過去的60年生活都是靠別人安排，老了之後沒人幫忙，頓失重心，「他現在天天跟我說，我怎麼辦，我要等死。」

最近有網友在速食店遇到謝賢。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

謝賢過去和甄珍、狄波拉各自有過一段婚姻，近年他與小49歲女友CoCo談爺孫戀，愛情長跑12年後宣告分手，傳聞謝賢疼愛CoCo，還給了對方2千萬分手費，被問到為何分手？謝賢坦言年紀大了，不希望用婚約綁住對方，又更直言「力不從心」，願意放女友自由找更好的男人。

謝賢脫口罩逗弄孩子，竟把小孩嚇哭。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

據《搜狐娛樂》報導，最近有香港網友在麥當勞遇到謝賢，對方帶著墨鏡、棒球帽，吃著冰棒，光看外型一時認不出是85歲的老人，網友認出謝賢後，謝賢也開心跟對方打招呼，還脫口罩跟小孩玩耍，沒想到孩子竟被嚇哭，笑翻眾人。