A Russian airstrike upon the Snake Island that is unmanned now following their withdrawal.

Destroying the weapons they could not evacuate? pic.twitter.com/SsfGLVx7kK — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) July 1, 2022

俄羅斯30日宣布全面撤離黑海戰略要地蛇島(Snake Island)，對外聲稱主動釋出善意，撇清干預烏克蘭穀物出口的制裁。消息一出才過幾個小時，又以報復性攻擊轟炸敖德薩（Odesa）。昨俄軍投下白磷彈再次襲擊蛇島，據悉目的為摧毀遺留島上的武器。

據「半島電視台」報導，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼(Valeriy Zaluzhnyi)週五在Telegram發文譴責，「約莫晚間6點，俄出動Su-30戰鬥機以兩枚磷彈轟炸蛇島。」早先俄羅斯聲稱全面撤兵蛇島表達「善意態度」，如今再次發動攻擊，扎盧茲尼強調，「根本是打臉，他們甚至連自己說的話都不留尊重。」

烏軍隨後在平台附上影片證實，可以看到飛機從上空掠過空投2枚白色明亮的炸藥，疑似是國際公約禁止對平民使用的白磷彈。

《基輔獨立報》國防記者波諾馬連科(Illia Ponomarenko)也在推特轉發影片，他提到目前島上沒有居民，推測敵軍正試圖摧毀遺留島上的武器。更揶揄「精準度非常的好…」

30日俄軍撤出蛇島幾個小時後，凌晨用飛彈襲擊黑海港市敖德薩（Odesa），剛好命中一棟民宅大樓以及度假中心，目前傷亡人數已攀升至21人。對此，波諾馬連科表示，「我必須說，俄軍持續在烏克蘭境內進行恐怖攻擊的後果恰巧背離克宮期望值。烏人在憤怒情緒中更加堅定，真不知道普丁該如何統治一個國族認同破碎的地方。」