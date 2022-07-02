有些長輩上了年紀後，就容易有老人味，到底該怎麼去除味道呢？中醫師林芷瑜在YouTube節目《如果云知道》提到，當人到了一定年紀後，新陳代謝就會變差，導致皮膚角質層堆積，若又沒有認真清潔，就容易產生老人味，對此她傳授改善老人臭4穴位按摩法。

中醫師林芷瑜指出，在中醫裡有「女子七七、男子七八，天癸竭、肝腎衰」一說，指女性從49歲、男性56歲開始，肝腎會衰竭，影響促進生長的物質及維持正常生理機能功用，導致代謝出問題，身體循環就會不好，使皮膚角質層堆積，因此就會產生老人味，而且男性的雄性素會促進皮脂腺分泌，因此男性的味道相較於女性更重。

除了老人容易有體味外，罹患糖尿病、肝腎症候群等慢性病，或有代謝症候群的青年，也可能會產生「老人味」，因為身體累積過多毒素，無法透過排泄物完全排出，因此只能從呼吸、汗液幫忙代謝，所以就會產生味道，另外，頭、胸、背部容易出油，因此較常形成老人味，而且僅用清水無法洗去異味，一定要使用溫和清潔劑適當搓洗，才能有效去除。

除了清潔方面，重口味飲食也會增加異味產生，因此口味建議以清淡為主，同時搭配運動促進新陳代謝，也可以透過飲品改善老人味問題，煎煮黃芩3克、連翹3克、藿香4克、薏苡仁4克等藥材，有清肺濕熱、幫助皮膚抗菌消炎等功效，甚至還有祛脾胃濕熱、幫助排便的效果，夏天天氣炎熱時可以多飲用，建議在飯後及白天時喝。

再來，也可以按壓4穴位改善老人臭，中醫師林芷瑜表示，第一是兩乳頭連線正中央的「膻中穴」，五指集中按壓，增加肝腎代謝，第二為手肘彎曲、肘橫紋朝內末端的「曲池穴」，按壓可疏邪熱、祛風濕、調氣血，還有提升免疫力的作用，第三位於腳背第一大趾、第二趾間，並往下三根手指頭處的「太衝穴」，能夠疏理肝氣，最後則是大腿內側、膝蓋關節內兩條筋間的「陰谷穴」，可以補腎、祛溼熱。