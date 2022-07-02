三地門鄉安坡部落以勇士舞，為台灣原住民族文化園區歡慶35周年系列活動，揭開精彩序幕。（林和生攝）

台灣原住民族文化園區歡慶35周年，將舉辦精彩系列活動。（林和生攝）

台灣原住民族文化園區自1987年設立開園以來，正式邁入35周年，園區即日起至12月將舉辦一系列活動慶生，並以原民傳統樂舞揭開序幕，2日更大方宣布，16日至31日開放遊客免費入園，並加碼第1165萬3500位入園者，可享終身免費入園優惠。

原民文化園區以保存、傳承、推廣台灣原住民族文化為目標，在樂舞展演、藝術展覽、文物典藏、傳統建築及文化推廣上，有著重要貢獻，且保存完整16族傳統建築及典藏文物，已成為全台規模最大的戶外博物館，是外界認識原住民族文化最佳場域。

宣傳活動上，先由娜麓灣樂舞劇團舞者以檯花轎迎娶方式出場，接著演出三地門鄉安坡部落勇士舞，及演唱今年園區新編樂舞主題曲「記得我」等曲目，宣告原民文化園區35周年慶系列活動正式展開。

園區主任曾智勇表示，宣傳活動捨去原鄉、選在屏東市鬧區辦理，就是希望將這好消息宣傳給更多人知道，同時邀請民眾到文化園區一起欣賞精湛樂舞、精美藝術創作，體驗原民文化之美。

為感謝35年來各界陪伴與支持，文化園區系列慶生活動，包含「跳動的島嶼－宜德思‧盧信個展」、「南風搖擺市集」、「藝起唱再藝起跳」、「我和我的山林好友－杜寒菘個展」等，並於16日推出精心製作的年度樂舞新作「排灣族Ravar拉瓦爾群篇－記得我‧paqeneqenetju aken」首演發表舞。

原民會副主委鍾興華強調，經過35年蛻變，文化園區已經脫胎換骨，很有看頭，相信這一系列精彩活動，提供民眾多元知性的旅遊選擇，是不可錯過的文化饗宴。