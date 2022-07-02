颱風「芙蓉」今（2日）下午3點登陸大陸廣東，並在登陸前一刻升格中度颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因芙蓉移動速度緩慢，帶來的雨量預計會很可觀，讓網友直呼，「幸虧沒來台灣」
中央氣象局表示，颱風「芙蓉」於今下午2點時增強為中度颱風，中心位置在北緯21.4度，東經111.4度，以每小時16轉11公里速度，向北北西轉北進行。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，今下午3點颱風「芙蓉」正式在大陸廣東茂名登陸，因颱風環流廣泛，當地感受很明顯，陣風實測達10至13級風，不過芙蓉移速很緩慢，接下來幾天雨量預計會很可觀，讓網友直呼，「幸虧沒來台灣」。
至於颱風「艾利」動向為何？中央氣象局說，艾利今下午2點的中心位置在北緯25.7度，東經129.6度，以每小時22轉14公里速度，向西北進行，預估今晚將通過琉球海域。
雖然雙颱「芙蓉」、「艾利」對台灣天氣沒有直接影響，不過沿海易有長浪發生，加上西南風帶來的水氣，中部、南部、東部地區容易下雨，午後大雷雨發生機率亦提高。
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