苗栗縣政府獲交通部觀局光局核定補助經費2億元要重新打造明德水庫遊憩區。（謝明俊攝）

苗栗縣政府規畫新的遊艇碼頭。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府規畫新的海棠島遊憩設施。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府以明德水庫為基地，提報一項「明湖水漾 魅力海棠」主題計畫，至交通部觀光局參與角逐評選，結果在參選的16個縣市中，獲得中央核定2億440萬元經費，縣府將導入創新主題遊憩構想，以「一湖、雙島、三環、四創生、五大主題」為發展主軸，重新將明德水庫打造成新的觀光亮點。

苗栗縣長徐耀昌表示，縣府於2016年至2019年獲交通部觀光局經費補助及指導執行的舊山線跨域亮點計畫，榮獲2021年財政部金擘獎的肯定，這次再獲得交通部觀光局的核定補助，縣府將會全力執行這項計畫，為苗栗塑造另一處國際觀光遊憩據點。

縣府文觀局今年以「明湖水漾‧魅力海棠」為主題參與交通部觀光局「體驗觀光地方旅遊環境營造計─重點景區遊憩廊帶計畫」競爭型計畫評選，苗栗縣在參與評選的16縣市中，經觀光局評選委員評選肯定，獲中央核定計畫經費2億440萬元。

文觀局長林彥甫表示，縣府盤點評估既有觀光遊憩區帶與資源，遴選出苗栗126湖光山色旅遊線中明德水庫周邊，以「明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」作為重點觀光遊憩廊帶的營造景點，主願景為整合觀光遊憩資源，導入創新主題遊憩構想以「一湖、雙島、三環、四創生、五大主題」為發展主軸，並與農水署苗栗管理處共同重新打造明德水庫風景區老招牌新形象的品牌印象。

本計畫包括六項子計畫，其中硬體計畫主要改善明德水庫碼頭區、日新島與海棠島三處據點，成為水域遊憩活動服務基地，軟體計畫部分則以明湖水岸主題行銷活動、數位觀光轉型及推廣等面向、提昇苗栗旅遊層級及吸引力，建構苗栗成為國際觀光亮點。