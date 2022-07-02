Cheeky orangutan grabs woman's boobs and kisses her on the cheek - YardNews

《紐約郵報》（New York Post）1日報導，一名穿著清涼的年輕女性遊客先前造訪位於泰國曼谷的一座動物園，在與猩猩合照時，卻遭其襲胸與強吻，這隻猩猩還露出十分「豬哥」的表情，其舉動讓女性遊客和負責拍攝影片的同伴都大笑出聲。

根據報導，此事發生於6月下旬，這名女性遊客身穿小可愛和短熱褲、頭戴玩偶帽，並披著一件薄外套，到曼谷的一座野生動物園參觀；但在與一隻紅毛猩猩拍照合影時，卻遭對方「上下其手」。

根據其他遊客拍攝的影片，這名女性遊客坐上供人與猩猩合照的鞦韆後，後者便毫不猶豫地將手穿過她的腋下、直接抓在胸部上，手指還不斷移動，並咧開嘴露出十分開心的笑容；稍後更在女性遊客的左側臉頰上親了一下，讓她笑得花枝亂顫，拍攝的男性也全程發出笑聲。

網友們在《紐約郵報》的報導底下留言表示，這整件事真是「太好笑了」，還有人說：「看看那隻猩猩的笑容，牠完全知道自己在做什麼！」

根據「國際野生動物保護」（Wildlife Conservation International）組織的猩猩保育項目網站，紅毛猩猩與人類的親緣關係密切，共享97%的DNA，非常有耐心、細心、聰明且好奇；但無論是蘇門達臘猩猩（Pongo abelii）或婆羅洲猩猩（Pongo pygmaeus），都已被列為極危（Critically Endangered）物種，其野生族群正有非常高的可能性即將面臨絕滅。