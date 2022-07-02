金馬影后陳淑芳在7月2日生日當天，由《徘徊年代》中兒子江常輝陪伴吃飯慶生，江常輝特別準備美麗的數字蛋糕為阿母慶祝，陳淑芳好奇問：「你阿母生日是7月2日，啊你手上怎麼還多一個2咧？」江常輝笑說：「阿母，這是我偷加的神祕數字啦！」原來，2人合作的《徘徊年代》將在7月22日上映，江常輝因此暗藏驚喜，女主角阮安妮則因返鄉探親無法出席，陳淑芳說：「可惜媳婦回越南，如果一家三口團圓就更幸福了！」

有趣的是，當初在演出《徘徊年代》時，江常輝飾演一個因為工作、家庭都不順利的男子，因此個性鬱鬱寡歡臉色陰沈，讓陳淑芳覺得這個小孩很難親近。但是在殺青之後，群組沒有解散，而陳淑芳更經常傳送長輩圖給大家溫暖。沒想到在拍片後2年多的時間，兒子特別為戲中的媽媽慶生，即使拍攝完了這麼久江常輝還是會傳訊說：「阿母早安！」讓陳淑芳非常開心：「真的好像是多一個兒子一樣！」

陳淑芳雖然演戲資歷比該片新銳導演張騰元的年紀大，但一直以來都希望支持年輕導演，也對《徘徊年代》講述新住民的故事，她認為不應該有在地人、新住民之分，大家因為有緣才能在台灣相遇。陳淑芳說要深入角色的第三自我：「如何去揣摩這個家庭的感覺，自己跟片中的角色一樣都是獨生女，也都沒有丈夫了，因此對於江常輝這個獨子就會特別寵溺他。」