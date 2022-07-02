Karencici 「深V開到肚臍」牽男友放閃搶當第一美。(圖/ 粘耿豪攝)

第33屆金曲獎於睽違17年移師高雄舉行，入圍最佳新人的第33屆金曲獎於睽違17年移師，入圍最佳新人獎的Haezee黃瑋昕在紅毯上展現十足的野心，她以一襲黑色挖通高衩緊身裙與母親一同踏上紅毯，不對稱的簍空設計，大膽地露出南半球，搭配一襲浪漫的大捲髮型，呈現出火辣、俐落的造型，有望獲得本屆紅毯最美。

Haezee此次以黎巴嫩設計師Eli Mizrah所創立的品牌Monot的作品，運用螺旋形非線性的線條、大量的露背、不對稱、高開衩、鏤空等設計語言，塑造誇張極具性張力的視覺效果，該牌也是不少國際超模如Kendall Jenner、Kate Moss以及近期紅毯模範生、Zendaya愛牌。另外，他腳上的鞋也同樣大有來頭，延續上身的俐落線條，她以美劇《慾望城市》凱莉的愛鞋Manolo Blahnik黑色一字帶跟鞋現身。

另外，此次以《99％ Angel》入圍第33屆金曲獎最佳華語女歌手、最佳演唱錄音專輯2項大獎的Karencici，則以顯眼的黃色BLUMARINE 春夏系列開襟長洋裝現身，開高衩設計露出的美腿，秀出期姣好的身材及美腿，並以Christian Louboutin 2022 秋冬新款黃色露跟高跟鞋相互呼應，全身的亮黃色系造型，在紅毯接受黃宣採訪時笑說，「今天是為你穿的YELLOW。」引起現場尖叫聲，至於可為整體造型增添華麗感覺的飾品，他們則以 TIFFANY ＆ Co.的手環、戒指、項鍊現身，全身服飾總價逾六百萬。