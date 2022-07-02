為持續鼓勵大專青年學子勇於積極創新，台灣大學公共衛生學院舉辦第6屆「大健康創業創意競賽」，今年的金獎由台大健康政策與管理研究所EMHA「深思胃崛」團隊，以鼻胃管的創新研發拿下。

第6屆大健康創業創意競賽初賽有來自35所大專院校、65個系所組成63支參賽隊伍，共計182名同學參賽，人數與隊伍均比上一屆激增。由於參賽隊伍競爭激烈，本屆邀請科技、創投、生技、健康產業等各領域佼佼者一起擔任評審。

評審團針對參賽作品在創意、可行性、營運計劃完整度與產業價值等討論後，由台大健康政策與管理研究所EMHA就讀的4名同學，洪昇廷、楊思暉、張雅惠、鄭爵儀組成「深思胃崛」團隊，以鼻胃管的創新研發獲得金獎。

「深思胃崛」團隊表示，創新研發鼻胃管的想法，起心動念是因為參賽者之一的家屬，年僅38歲就因為腦血管瘤破裂而靠三管（鼻胃管、氣管、尿管）維生，家屬臨床照護患者時，看到患者會因為鼻胃管插管時的不舒適，而不自覺的動手想拔管，讓家屬十分不捨，因此在團體討論如何改良鼻胃管，並諮詢耳鼻喉專科醫師和醫材廠商的建議後，研發出一款像花瓣開孔的一體成型鼻胃管，既不影響患者呼吸，也不影響更換，增加患者使用的舒適度，來防止鼻胃管脫落，目前也正在申請專利，預計TFDA申請通過後，5年的營業額會破億。

獲得銀獎的「包你無所遁形」團隊，是台大公共衛生碩士學位學程許名志、張美鳳、楊舒涵3名同學，以「寶寶，不要小看你的便便—寶寶便利貼」，獲得評審青睞。團隊試圖藉由尿布偵測小朋友是否感染腸病毒，特別是2歲以下幼兒的表達能力不好，經由晶片、尿布一起的功能，把腸病毒找出來，評審認為發想很好，但技術上還要進一步研發。

主辦單位今年加設特別獎，頒發給長庚大學工程學系的同學，針對糖尿病患可能引發的潰瘍，甚至截肢，透過感測器做好管理。評審指出，該項創意很好，市場上與它競爭的技術不多，而其中1名組員是身心障礙同學，今天是坐輪椅、帶著呼吸器來領獎，顯示大健康競賽已經創造出平台，任何學生都能在平台上自由發揮創意，發揮無限可能。