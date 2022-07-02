北京防疫所用的北京「健康寶」2日進行規則與計算天數調整，但由於事發突然引發部分混亂與不滿。據《北京日報》報導，2日下午北京市經信局對健康寶核酸檢測天數計算規則調整進行說明，針對6月29日、6月30日、7月1日三天中0到6時出具核酸檢測結果的用戶，仍按原先辦法呈現核酸檢測天數。

7月2日凌晨發佈新版健康寶，其中對凌晨0到6時出具核酸檢測結果的核酸檢測天數計算規則進行調整，由原來的當日顯示為0天，調整為顯示1天。

相關負責人解釋，這主要是考慮到這個時間段出的檢測結果是在之前一日完成的採樣，避免造成同一日採樣，卻由於核酸檢測機構檢測效率不高，反而核酸檢測有效時間「多」出一天。本次調整後，核酸檢測的有效天數不會因檢測機構出結果快慢而不同，保持一致性。

針對北京民眾2日上午反映天數突然多增加一天，導致出行受阻的不滿，相關部門按「新檢新辦法、老檢老辦法」原則進行處理與過渡銜接，對於6月29日、6月30日、7月1日三天中0到6時出具核酸檢測結果的用戶，仍按老辦法呈現核酸檢測天數，直至有新的核酸檢測結果覆蓋。

目前，北京健康寶後台已展開對上述3日相關時段的檢測天數的批量調整，並將儘快完成調整。