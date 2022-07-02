即便批評聲浪不斷，蔡政府仍執意推行雙語政策，不僅引來駐台代表擔憂，認為台灣將走向獨尊英文、排除其他語文的局面，高教也大受影響，近來已出現不少大學中文系開辦全英語授課的情況，學者專家認為此舉可笑，無法想像，對著大批以中文為母語的台生用英語教經史子集、古典詩詞，會是什麼情況。

中華語文教育促進協會秘書長段心儀表示，雙語政策理應是水到渠成的，像是香港當年為英國殖民地，採取中英文雙語教學，甚至各級學校還會再分為中文學校或英語學校，完全沒問題，但同樣的事情放到台灣當前，一切就變成「天邊的彩霞」。

段心儀說，為了符合雙語政策，近來看到不少大學中文系採全英語教學，甚至專業如訓詁學、古典詩詞都將採英語開課，然而唐詩宋詞等古典詩詞講究的是韻律與意象，都無法以英文翻譯講解；再者即在台讀大學者，絕大多數都是以國語為母語的台生，用英文教中文課，「大家一起呼嚨，很詭異！」

嘉義大學應用歷史系教授吳昆財提到，蔡政府的雙語政策獨尊英語，如此做法不僅排除其他外語，英語與美國更不能全然代表國際化，像是前總統川普曾經說出注射消毒劑可以消除新冠肺炎，在美國也有民眾相信，顯示美國社會在教育水平上參差不齊。

吳昆財直言，民進黨所謂的雙語政策，核心價值還是追求去中國化，近來傳出不少大學中文系採全英語教學，「在台灣的國文課上英文課，等於在美國的英文課上中文課」，照理來說，外國人到台灣學中文，就是要用國語學習，「實在不知道《易經》怎麼用英文教。」

面對各界質疑，教育部說明，為落實雙語教育能在各縣市學校落實，補助偏遠地區國中小購置行動載具，提供學生課後運用行動載具自我學習英語之機會；另招募並培訓國內大學生，透過遠距視訊方式，陪伴偏遠地區及弱勢學生課後學習英語。

教育部指出，110年業補助819所偏遠地區學校購置1萬5204台行動載具，並培訓208名大學生陪伴偏遠地區575名國小學生學習英語及辦理寒假營隊活動。

教育部提到，推動雙語計畫是須在「學生有選擇」、「教師有準備」、「學校有支持」的前提下進行，切勿操之過急、強迫師生參與。各大學中文系雖非屬本部雙語計畫補助推動單位，但會持續透過說明會及工作坊提醒學校，課程開設仍應回歸教學及學術研究需求，審慎為之。

對於發展雙語教育是否會排擠到其他外語發展，教育部強調，雙語計畫目標係培養學生在其專業領域上的國際溝通能力並加值就業競爭力，學生語言能力提升僅是過程而非目的，因此並未補助特地語言系所推動雙語計畫，在資源挹注方面尚無排擠歐洲或其他語系語言系所發展之問題。