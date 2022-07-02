60歲大陸搖滾教父崔健入圍第33屆金曲獎，繼2016年《光凍》獲得「最佳演唱錄音專輯獎」後，這次除入圍同個獎項外，還將角逐「年度專輯獎」、「最佳華語專輯獎」、「最佳華語男歌手獎」等殊榮，可望首次問鼎「金曲歌王」寶座，如新歌歌詞中「嘿！老子根本沒變」的創作能量老而彌堅。

崔健被譽為大陸樂壇「搖滾教父」，早年跟隨父親學習小號演奏，曾出版樂風軟膩的《浪子歸》，隨後他意識到這樣的音樂無法滿足自己，然後1989年震撼華語音樂界的《一無所有》橫空出世，深深影響了一代又一代的青年，開中國風搖滾樂的先河，《假行僧》、《花房姑娘》等名曲至今仍讓人琅琅上口，台灣歌手張宇、林志炫等都曾致敬翻唱。

（影片來源取自《Milan》若有移除請見諒）

1991年崔健又發行《解決》，也是台灣歌迷較有印象的第二張專輯，其中《一塊紅布》矇住雙眼的演唱成為經典，《最後一槍》還因內容涉及敏感，遭拿掉歌詞被改成了「演奏版」，《快讓我在這雪地上撒點兒野》、《像一把刀子》等歌曲的批判性愈來愈尖銳，也讓他逐漸成為當局的「重點盯防」對象。

崔健1994年推出專輯《紅旗下的蛋》，英文名為「Balls Under the Red Flag」，中文名看似有歌頌順從的意味，實際上卻是展現不跟權力妥協的「膽量」；神曲《飛了》MV中他與樂團們在民俗舞表演現場的地板下演奏，透露崔健寧可讓自己變成「地下搖滾」，也還是堅持說想說的話的不屈態度。

1998年崔健發表《無能的力量》，2005年推出《給你一點顏色》等新專輯，正如崔健受訪時所說：「我寫歌特別慢」，因為「我特別怕重複，總不能老是《撒點兒野》吧！」；而這個時期的崔健音樂愈發偏向說唱風格，可能讓喜愛《花房姑娘》世代的歌迷感到不習慣，但本質上崔健的批判風格始終如一。

間隔生涯最長的10年9個月時間，2015年崔健終於再發專輯《光凍》，並且在樂風上做了一次大轉變，全面改變過去的說唱風格，將所有歌曲回歸演唱旋律，還初次加入了男女對唱的《魚鳥之戀》（與央吉瑪），被資深DJ馬世芳譽為「註定是殿堂級的一張專輯」，也榮獲了2016年第27屆金曲獎「最佳演唱錄音專輯獎」。

這時期的「老崔」在歌詞裡加入了大量自然隱喻，乍聽之下會連他的老歌迷都一頭霧水，但仔細品味不難發現，那個批判權力的崔健根本沒妥協過。正如2021年新專輯《飛狗》裡新歌《時間的B面》所唱：「嘿！老子根本沒變」，還有關懷所有即將老去的人們的神曲《留守者》，以及寫給女兒的情書《愛情量子定律》；豐富的思想層面及音樂性獲得金曲評審團阿弟仔主席等的激賞，讓《飛狗》獲得入圍角逐4項大獎的高評價，而大陸搖滾最牛煙嗓子的崔健也首度問鼎「金曲歌王」寶座，無論最終是否得獎，60歲的崔健老而彌堅的創作能量已經備受肯定。