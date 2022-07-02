今年的金曲獎睽違17年後回到高雄舉行，除此之外，包括典禮主持人羅時豐、星光大道主持人YELLOW黃宣與「客家妹」陳明珠攜手擔任，以及揭獎嘉賓都亮點重重，主持雙天后小S和陶晶瑩受邀頒發第一個獎項年度歌曲，以〈如果可以〉人氣翻漲的韋禮安和9m88重現今年準歌王、準歌后的金曲，還有跨界組合魏如萱+米莎、旺福+黃妃、Matzka+大淵，表演節目也令人十分期待。

今年的大贏家是入圍8項的蔡健雅，她以專輯《DEPART》入圍歌后獎項，四度問鼎歌后大獎，和她爭獎的還有魏如萱、以莉高露、詹雯婷（Faye）、Karencici、袁婭維，獎落誰家令人好奇。而眾所矚目的歌王獎項，入圍的則有盧廣仲，還有許鈞、YELLOW黃宣、馬念先、裘德、崔健。

星光大道主持人YELLOW黃宣與「客家妹」陳明珠攜手擔任。（圖／粘耿豪攝）

今年典禮星光熠熠，A-Lin、HUSH、小S、田馥甄、杜振熙（蛋堡）、炎亞綸、持修、胡德夫、春麵樂隊、桑布伊、孫盛希、許郁瑛、陳美鳳、陶晶瑩、董事長樂團、頑童MJ116、蔡昌憲、盧廣仲、壞特?te等，而過去是三金御用主持人的陶晶瑩，相隔9年再度登上金曲舞台格外有意義。

【2022 第33屆金曲獎得獎名單】

● 年度專輯獎：

● 最佳華語專輯獎：

● 最佳台語專輯獎：

● 最佳客語專輯獎：

● 最佳原住民語專輯獎：

● 年度歌曲獎 ：愛情你比我想的閣較偉大《愛情你比我想的閣較偉大》／艾格普蘭特艾格有限公司（演唱者：茄子蛋）

● 最佳MV獎：甘吧爹ㄋㄟ《甘吧爹ㄋㄟ》／亞神音樂娛樂股份有限公司

● 最佳專輯製作人獎：

● 最佳單曲製作人獎：

● 最佳華語男歌手獎 ：

● 最佳華語女歌手獎：

● 最佳台語男歌手獎：

● 最佳台語女歌手獎：

● 最佳客語歌手獎：

● 最佳原住民語歌手獎：

● 最佳樂團獎：

● 最佳演唱組合獎：新寶島康樂隊（陳昇、陳世隆、黃連煜）

● 最佳新人獎：珂拉琪／MEmento·MORI／街聲股份有限公司

● 最佳作曲人獎：

● 最佳作詞人獎：

● 最佳編曲人獎：

演奏類 - 出版獎

● 演奏類最佳專輯獎：

演奏類 - 個人獎

● 演奏類最佳專輯製作人獎：

● 演奏類最佳作曲人獎：

技術類 - 個人獎

● 最佳裝幀設計獎：

技術類 - 出版獎

● 最佳演唱錄音專輯獎：DEPART／環球國際唱片股份有限公司

● 最佳演奏錄音專輯獎：Hydro Canvas 海淀／街聲股份有限公司

● 特別貢獻獎：邱晨、陳復明