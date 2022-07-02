疫情逐漸降溫，多數家長也帶著小孩出門去玩，就有網友拍下人妻陪玩影片，影片中人妻陪著小孩在球池玩，小孩也在球池裡打滾，玩得很開心，但穿著連身短裙的人妻，一個彎腰，疑似只穿丁字褲，露出整片屁股；養眼的畫面也讓網友樂翻「我打算明天帶我兒子去這家店玩球池」、「影片到底多久啊？怎麼一直看不完」。
一名網友在臉書社團「爆費公社」發文，並上傳1段5秒影片，影片中可見，有名人妻帶著小孩到某遊樂場玩，小孩在球池裡滾來滾去，玩的不亦樂乎，不過，拍攝此影片的焦點卻放在人妻身上，由於人妻穿著連身短裙，一個彎腰姿勢，整個大走光，並且拍攝到人妻疑似只穿丁字褲，露出整片屁股，讓旁人大飽眼福；原PO也在貼文寫下「再忙也得多陪陪小孩和家人」。
短短5秒影片一出，網友一見嗨翻，「跪求地點」、「我打算明天帶我兒子去這家店玩球池」、「我的手機怎麼滑都是這個畫面，手機是不是壞了」、「這球池來玩的再也不是小孩，都是爸爸」、「怎麼沒有高清的影片？」、「是不是該重回童年的感覺」、「不是啊！影片到底多久啊？怎麼一直看不完」。
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