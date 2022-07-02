國民黨高雄市長參選人柯志恩長期關注教育議題，她今（2）日上廣播時提到，若當高雄市長，希望創新高雄線上教學，並扮演領頭羊角色。今晚她在臉書開炮，直批台灣政府不只科技防疫淪為口號，連視訊教學和自主學習根本虛有其表，不知比日本、新加坡落後多遠，「海水退潮就知誰沒穿褲子游泳」。

柯志恩提到，從2021年疫情爆發，一下遠距一下實體，爭論不休，學生的學習狀況很不理想，遠距教學亂象叢生，更讓教育的數位落差更為嚴重，學校和老師也無能為力。

柯志恩指出，聽完家長和老師的怨言，實在很驚訝，台灣資訊產業扮演先驅地位，政府宣稱打造台灣科技島，有所謂的科技大臣唐鳳，又將成立「數位發展部」，教育部每年也編列許多經費投入資訊軟硬體設備及教學，但一場疫情，不只科技防疫淪為口號，連視訊教學和自主學習根本虛有其表、內容貧乏，更遑論不知比日本和新加坡落後多遠。

她舉例，由於疫情爆發，日本加快硬體設備到位，提前將GIGA school政策於2021年落實（原定2023年），讓每位學生都有平板／電腦；而新加坡因應時代新趨勢早已超前部署，於2018年5月建置完成新加坡學生學習平台。更重要的是，日、星兩國授課教學和作業繳交模式，真的做到師生良好互動，真正實施遠距教學的意義與內涵。

柯志恩認為，台灣的線上教學，只剩下師生對著螢幕和麥克風，不僅欠缺教學互動，且在教材設計及維持學生注意力等，都是過去未有的挑戰。說穿了，台灣因疫情嚴峻不得不緊急停課，美其名視訊教學取代實體上課，似乎欲展現政府沒有因防疫而輕忽教育，但誠如巴菲特名言：「海水退潮就知誰沒穿褲子游泳」。

柯志恩痛批，掌握權力和資源的政務官，可曾深入檢討線上教學的虛無與蒼白？而正在籌備中的「數位發展部」，你們把重心放在資安、網路管理，可曾想過為全國師生開發出可強化有效學習的學習平台？已經看不到他國教育的車尾燈了，希望政府覺悟一點！