第33屆金曲獎今（2）日在高雄巨蛋熱鬧登場，在新冠肺炎疫情稍微趨緩，現場星光熠熠；台語歌后朱海君今年4度入圍最佳台語女歌手，過去都是紅毯前三美，本屆穿著老公NONO選的戰服，黑色低胸禮服傲人身材若隱若現，「沒有包緊緊」難怪典禮前她被問到服裝，神祕地說「有點嚇到」。

台語歌后朱海君今年有望在歌唱事業再創下新紀錄，本屆紅毯穿著老公NONO選的戰服，一襲黑色低胸禮服，北半球快掉出來讓觀眾相當意外，沒想到NONO大方讓愛妻給觀眾好好欣賞。

朱海君在2020年奪下首座台語歌后，這次是第4度入圍，入圍名單揭曉時，她就興奮表示，以往都在錄影中得知入圍消息，第一次擔任揭獎嘉賓，從口中說出自己的名字，她的老公NONO也開心說，「謝謝大家的支持愛護，真感謝。」

第33屆金曲獎沒有因為新冠肺炎疫情影響，起初確定於7月2日舉辦，今（2）日也如期頒獎，更睽違17年移師南台灣，在高雄巨蛋火熱登場；本屆主持人由「國民姑丈」羅時豐首度主持，還請到近期狂曬「國民姊夫」的小S擔任頒獎人，表演名單有一票實力派歌手韋禮安、林宥嘉、盧廣仲、艾怡良和徐佳瑩等，各個環節都令觀眾相當期待。