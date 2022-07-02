統一獅2日舉行「棒籃雙獅會」，邀請新竹街口攻城師球員來到府城，籃球員還客串球僮，賽前安排李家瑞和高國豪擔任開球嘉賓，吳岱豪及宋宇軒擔任打擊嘉賓。高國豪說：「這是一次棒的體驗，整體視野、空間感跟籃球館有很大不一樣，這是一個很棒的體驗，之前他們休季時也有來新竹幫我們加油，現在我們休賽能夠來球場體驗不一樣，也是互相學習。」

獅隊領隊蘇泰安表示，很開心能夠與新竹街口攻城獅合作，兩隊因為獅而結緣，創造許多的話題，彼此無論在行銷活動都是互相學習，一個屬於籃球、棒球不同領域的結合，希望雙獅合作結合能夠成為一個代表性，建立一個傳統成為每年的棒籃盛會。

獅隊特別邀請攻城獅隊長李家瑞、高國豪、吳岱豪及宋宇軒一起擔任嘉賓。平常喜歡運動的籃球員們對於棒球一點也不陌生，賽前球隊也特別安排林岱安、陳傑憲特別指導練習開球，彼此互相交流。

賽前場外活動，球隊特別安排籃球高手、棒球高手遊戲體驗，現場也吸引許多球迷共襄盛舉一起同樂，賽前舞台活動也特別規劃攻城獅球星簽名會，許多球迷中午就來到球場排隊為了爭取限額簽名會參加。

李家瑞說：「這是自己第二次來到台南棒球場，去看有來參加草地音樂會唱歌，這次看到現場滿滿球迷真的很興奮，也很期待今天的賽事，希望獅隊能夠拿下賽事勝利。」今日二局上，獅隊也特別安排李家瑞擔任球僮體驗，這應該是中職史上最高將近兩百公分的球僮，讓現場充滿許多不一樣的樂趣。