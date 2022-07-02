提到知名瑞典品牌「宜家家居(IKEA)」許多人馬上會聯想到Q彈可口的「肉丸子」，但其實他們的台味料理也讓人相當驚喜！有網友分享發現意外發現IKEA悄悄開賣牛肉麵，「紅燒湯頭有濃厚香辛料滷包的味道，牛肉肉質軟嫩」一碗只要99元，讓他直呼：真的很超值！

IKEA餐廳飄台味，網友一吃大喊超值(擷取自/Dcard)

這名網友在網路論壇Dcard發文，他表示起初還不敢相信自己的眼睛，沒想到IKEA居然賣起了台味十足的牛肉麵，且麵體是使用類似刀削麵的寬麵條，肉質軟嫩的牛肉大約有4到5塊，紅燒湯頭使用的是帶有濃厚香辛料的滷包，補上架時使用的是料理包。

不過他也認為，這碗牛肉麵份量還是有點偏少，若是小胃可以吃得飽，而紅燒湯頭「前兩次吃還不錯，第三次吃偏鹹，習慣清淡口味的就先略過，重口味的人或許會喜歡」。

貼文一出後許多網友紛紛留言按讚，「我認真覺得蠻好吃的，cp值超高」、「一直很想吃看看，但這個供應時間去不到IKEA」、「牛肉麵麵體好吃，刀削麵讚」、「希望所有人都可以吃到這個美味的東東」。