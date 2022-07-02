第33屆金曲獎今(2日)在高雄巨蛋登場，頒獎典禮節目還沒開演，星光大道紅毯就已經爭奇鬥艷。阿美族歌手舞思愛從選秀節目《超級星光大道7》走紅，不但歌唱實力深厚，超高顏值及魔鬼身材也賞心悅目；她今晚帶著丈夫鍾宜勳、女兒艾艾一起走上紅毯，不僅展現超火辣前胸美背，還和女兒現場飆唱原住民語歌曲；因為母女倆演唱很多句，還被主持人黃宣笑虧：「以為妳們要把整首歌唱完！」，在紅毯上就有精彩演出可看。

舞思愛在收到入圍通知後受訪時曾提到，在金曲獎入圍公布前一天她工作到很晚，老公詢問她要不要起床看直播，她回說：「我不敢看，你跟我講好了」，之後就一路睡到兩點多，訊息公布後老公立刻叫醒她，並告知她「入圍金曲獎」的喜訊；舞思愛回想起當時被吵醒的心情，她笑說：「我整個被嚇醒！連入圍哪一個獎項都搞不清楚，還以為在做夢」。

舞思愛胸前開襟設計露出長條型肌膚，雪白UU東西半球呼之欲出。（圖／粘耿豪攝）

舞思愛一轉身露出的大片美背也令人驚艷非常。（圖／粘耿豪攝）

舞思愛自《超級星光大道》七季軍出身，外貌神似女星姚晨的她有「小姚晨」稱號，出道20年終於發行個人首張專輯《那葡萄樹上的女孩》，全母語製作的作品對於舞思愛來說意義重大，這次她和結婚6年的老公、玩聲樂團主唱鍾宜勳，除了把結婚5年攢下的百萬積蓄用上，從專輯企畫製作宣傳到拍攝MV、辦分享會，前後共花了2百多萬元。曾以阿美族名曲《瑪蘭姑娘》征服聽眾耳朵的舞思愛，登上金曲舞台角逐「最佳原住民語歌手獎」。

舞思愛帶著丈夫鍾宜勳、女兒艾艾一起走上紅毯。（圖／取自LINE TV）

舞思愛帶著寶貝女兒艾艾一起開心走金曲獎紅毯。（圖／取自LINE TV）

舞思愛為走紅毯也積極控制體重，今晚以她預告「有羽毛元素」的黑天鵝禮服登場，除了展現她的高挑帥氣風格外，前胸後背齊露的大膽穿著更是火辣性感的裝扮現身；舞思愛曾透露對原住民來說羽毛代表著「珍惜羽毛」，但這襲禮服絕不吝惜展現好身材，除了胸前開襟設計露出長條型肌膚，雪白UU東西半球呼之欲出外，一轉身露出的大片美背也令人驚艷非常。她還跟女兒和唱原住民歌曲，天籟美聲讓主持人黃宣等到聽完，才記得笑虧她：「以為妳們要把整首歌唱完！」，美人美聲成為金曲紅毯最令人難忘的身影之一。