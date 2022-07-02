今開幕式，雲嘉嘉南4縣市特色表演團體接力登場，透過演出述說各地風情、故事。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2日、3日周末兩天除了演出節目之外，下午文化廣場也有市集活動。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2022夏至藝術節開幕系列活動今、明天兩天在嘉義市文化廣場盛大開場，今開幕式，雲嘉嘉南4縣市特色表演團體接力登場，透過演出述說各地風情、故事，同時穿插精彩互動表演及市集活動，帶來不一樣的夏日藝術饗宴。

今下午的開幕活動，由主辦的嘉義市長黃敏惠及演出表演團隊團長們，共同敲響開幕大鑼，黃敏惠提到，夏至時節太陽直射北回歸線，是1年最熱情、最具活力的時節，透過雲嘉嘉南4縣市的縝密規畫、合作，即日起至9月4日，2022夏至藝術節以「音樂遊記」為主題，結合在地團隊，規畫8大主題、60場高品質藝文展演活動，讓大家有一個繽紛、有趣與熱鬧的暑假。

今開幕活動表演者超過100人，由「嘉義市管樂團」拉開序幕，接著是台南市「台南樂集」精彩的絲竹樂演出，隨後是雲林縣「太日樂集」用震撼的打擊樂演出多首曲目，最後是嘉義縣「嬉班子非洲鼓舞劇團」以閩南語融入非洲音樂元素熱鬧登場。

嘉義市文化局表示 ，2022夏至藝術節包括「移動劇場」、「藝劇場」、「藝工隊」、「藝間店」、「藝饗家」、「藝初戲」，以及為4縣市學子聯合舉辦的創意短劇比賽「藝把青」共60場多元精彩的藝文展演，2日、3日周末兩天除了演出節目之外，下午文化廣場也有市集活動，包含各式文創、手作小物，還有精美的點心，讓民眾們逛得開心也吃得開心。