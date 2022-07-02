第33屆金曲將頒獎典禮今晚（2日）在高雄巨蛋登場，由阿夜、頤原、博文、金魁剛組成的TRASH三度入圍金曲獎最佳樂團獎，他們之前受訪曾表示會穿紅內褲走金曲紅毯，為奪獎求好運，4人今晚實現諾言，大方秀出紅內褲，透露經紀人之前就幫他們準備紅內褲，沒想到阿夜今天竟然忘了穿，到了高雄後才跑去全聯購買抗菌紅內褲，阿夜笑說：「我的內褲是剛買的，自帶抗菌，我愛大家，感謝紅內褲！」

本屆最佳樂團是評審團主席阿弟仔心中的死亡之組，入圍者包括美秀集團、無妄合作社、I Mean Us、野東西、血肉果汁機、TRASH及13月終了，共7組角逐、戰況激烈。其中成軍13年的TRASH曾瀕臨解散危機，還因家世背景遭酸「靠爸」，如今逆勢走出一片天，TRASH對於今晚即將開獎坦言心情緊張，自認最大對手是自己，阿夜雖忘了戴爸爸安迪生前的遺物、一只手錶當幸運物，但相信「爸爸與我同在」。