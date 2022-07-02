我國PLG職籃在富邦勇士擊退新竹街口攻城獅奪冠後結束，而在這之後落敗的攻城獅仍是話題焦點，昨天他們在新竹縣體育館舉辦「季末感謝球迷會」，與球迷同樂。接著今天隊內再次傳出好消息，人氣球星高國豪在個人IG、FB宣佈喜訊，表示已和老婆登記結婚，還即將成為爸爸，於文中曬出超音波照證實了這個消息。

高國豪為攻城獅頭號戰將之一，擁有廣大粉絲，今年才23歲的他在今天無預警發出喜訊，表示自己除了與老婆於5月登記結婚，還即將成為孩子的爸，他在IG內文寫道：「我們決定要攜手一起走下去，也在5月20號的那一天登記結婚，最後～當爸爸的心情原來是這麼緊張又開心，未來的日子還要請妳多多指教！」

他打了長文感謝老婆，也放出幾張照片回憶點點滴滴，最後兩張更是驚喜的超音波照，讓外界都為他開心，除眾多球迷留言，藝人KID(林柏昇)、PLG執行長陳建州、球員王律翔、呂政儒等人都紛紛恭喜他，可見高國豪的人氣有多高。本季他在總冠軍賽出戰5場，場均能繳出15.8分5.4籃板4.8助攻1.8抄截。