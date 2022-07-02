上週一艘開往阿拉斯加哈伯德冰川（Hubbard Glacier）的郵輪「挪威太陽號」（Norwegian Sun），途中撞上一塊厚約30-50公尺的小冰山，所幸沒有傳出人員傷亡。擦撞過程同一時間也被乘客拍下，讓他直呼「簡直鐵達尼號2.0!」

Cruise ship (NORWEGIAN SUN) hits a minor iceberg in Alaska. pic.twitter.com/sEoetEsrhi — Damn, that's interesting! (@wowinteresting8) June 29, 2022

綜合CNN、西雅圖電視台(KING-TV)外媒報導，美國海巡隊（USCG）一份聲明指出，上個月25日「挪威太陽號」原定前往位於阿拉斯加(Alaska)東部和加拿大育空的(Yukon)哈伯德冰川，由於當天海況不佳，濃霧影響能見度，途中不幸與一塊高於海平面5公尺、厚度約30-50公尺的小冰山擦撞，右舷船頭部分受損，隨即掉頭回到阿拉斯加的朱諾（Juneau）進行修繕。

美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)定義「小漂冰」(growler)為從較大冰川或冰架剝落的部分，大小可能和一輛卡車差不多，而且通常只露出水面不到1公尺。

幸運的是，船上乘客皆平安，已按計畫讓他們在西雅圖下船。撞擊那刻剛好被其中一名年輕人塔爾博特(Benjamin Talbott)用手機錄下，他表示「當下聽到像是一扇門被大力關上的聲音，我弟發現海上有某個奇怪物體，我趕緊拿出手機錄影。」

「瞬間傳出轟隆隆巨響，整艘船開始震動…眼前一座冰山直接擋住視線，我第一個想法『完了』，簡直是鐵達尼號翻版！」