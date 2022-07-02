被封為「台灣最美的歐巴桑」的陳美鳳稍早現身金曲33紅毯，她一身深V勁裝現身，開衩開到肚臍，露出人字型雪白雙峰，再加上一頭黑直髮及髮尾挑染墨綠色，更讓她整個人瞬間逆齡，被譽為紅毯第一辣。

身為戲劇天后的陳美鳳出過多張戲劇原聲帶，不僅能演又能唱，她一下車時原本全身包緊緊，後來邊走紅邊解開胸前的釦子，露出東西半球，引來全場尖叫，她表示，很高興睽違20年再度回到高雄參加頒獎典禮，很感謝眾人的支持。

陳美鳳被譽為紅毯第一辣。（圖／民視提供）

陳美鳳深V裝現身。（圖／民視提供）

陳美鳳昨(1日)過66歲生日，據知她為了參加金曲獎，昨晚就已經到高雄做準備，而人緣好的她早在生日前一個月就有不少生日聚會，到了高雄的飯店後更出現生日驚喜，原來是有人特別準備了兩束美意的花束，其中一束還是被她稱為「小太陽」的言承旭所送上的紅玫瑰。

陳美鳳昨過生日，收到言承旭送的玫瑰花。（圖／翻攝自陳美鳳臉書；民視提供）

據知，陳美鳳和小她21歲的言承旭是忘年之交，陳美鳳連續11年過生日，言承旭都沒缺席，昨晚言承旭先是視訊連線唱生日快樂歌獻給陳美鳳，接著又收到飯店老闆送的牡丹花，和言承旭挑的紅玫瑰花，賀卡上更寫著：「最親愛的鳳鳳~祝福生日快樂 小太陽 Jerry」，可見兩人好交情。