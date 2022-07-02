暑假到來，加上疫情逐漸趨緩，使得出遊北海岸的民眾漸增，但因少數改裝排氣管的的車輛在夜間行駛，造成噪音干擾民眾安寧，為了遏止亂象，新北市淡水警分局將持續與環保局合作，每個月在淡水區新市鎮聯外道路及台2線路段進行聯合稽查，針對改裝噪音車輛實施攔檢。

淡水警方表示，從今年1月起，聯合稽查已告發取締非法改裝車體舉發48件、危險駕駛舉發130件(含嚴重超速逾60公里以上)、無照駕駛舉發677件及攔查改裝未合格排氣管車輛通報環保局263件。

除了針對噪音車及改不當該裝車外加強取締外，為避免青少年在暑假期間無照騎乘機車、競速、甩尾及逼車等危險行為，警方將執行強力執法，除啟動快打機制實施攔截圍捕外，也會調閱沿線路口監視器，通知相關涉嫌人到案說明並依法究責。

另外，交通部持續推動「四季交安專案」，呼籲用路人要有安全駕駛的觀念「不超速、不逼車、不無照」，並注意「路口安全」及「停讓行人」的交通安全規則，警方也會加強交通整理與執法，以確保民眾行的安全。