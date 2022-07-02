距離年底台南市長選戰，還有5個月。國民黨派出台南市議員謝龍介，挑戰民進黨籍現任市長黃偉哲，根據現在最新的資料指出，謝龍介確定代表國民黨出征台南市長後，不但網路聲量飆高，好感度更是以1.11緊追在黃偉哲的1.13之後，謝龍介的空戰操作方式恐會讓黃偉哲緊張，引發討論。

根據TPOC台灣議題研究中心透過《QuickseeK快析輿情資料庫》的資料指出，從謝龍介被提名以來的網路聲量，至今平均每天能創造679則，而從聲量趨勢觀察，謝一個月平均能在網路成功創造兩次聲量高峰，分別為6月9日於議會質詢中曝光的錄音檔、以及6月13日在臉書上點出台灣農產品被禁的問題，都擁有不錯的迴響，而今年距離年底選戰還有5個多月，謝龍介長期靠其幽默風趣、平易近人的個人風格吸引媒體關注，未來謝空戰的發展性可謂不容小覷。

同時，台灣議題研究中心也比較了謝龍介與黃偉哲的網路聲量數據，以總網路聲量來說，兩人差距高達28％，謝龍介的好感度更以1.11緊追在黃偉哲的1.13之後，而謝龍介也常搭配影音新聞、官方臉書等多元渠道「地毯式」露出，這也讓他的官方臉書粉絲數量急遽增加，自提名以來僅3個多月，已累積34萬名粉絲、成長超過3萬人，貼文的互動數也在謝龍介發起網路議題攻防後有不少的升溫趨勢，這樣的空戰操作方式，已在網路帶起討論熱度，若往後幾個月謝能讓選戰熱度持續升溫，支持者的熱情被徹底喚醒，對執政的黃偉哲來說恐將形成一股不小的壓力。