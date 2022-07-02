蔡政府1日起調漲用電大戶電費，引起不少工商界大老呼籲重啟核電，對此中廣董事長趙少康今（2日）在臉書以「核電廠必須延役」為題，指出總統蔡英文的「2025能源政策」完全失敗，在經濟部長王美花已經承認20%的綠能目標根本無法達成，2025不用核電而綠電又跟不上來的情況下，台電只能：1、多燒煤 2、多燒油 3、多燒天然氣，「否則就只剩用愛發電一途」。

趙少康表示，多燒煤、油「既貴污染又嚴重」，燒煤燒油造成地球暖化，違反國際潮流及環保倫理，「會成為國際公敵」。趙也指出，2025年時燒天然氣將佔台灣發電的50%，不但昂貴且造成國安危機，「燒天然氣也是國際反對的化石燃料，跟燒煤比較只是五十步與百步而已」。

趙少康坦言，目前最實際可行的辦法「只有延長現有核電廠的使用年限，並在延長的20-30年間發展綠能及核廢料處理技術」。他指出，若要重新興建核電廠或重啟核四一定緩不濟急，而且正反爭議很大，因此把現有運轉中的核電廠補強延壽、解決迫在眉睫的用電問題，是最簡單直接的解決方法，「任何其他方法都是捨近求遠、事倍功半」。趙也很批「這麼簡單的道理都看不清楚，真是眼睛壞掉！」

趙少康指出，現在的問題是新北市不發使用執照給用過核燃料棒的乾式貯存場，民進黨中央高興的順水推舟，經濟部及原能會把責任都推給新北市政府，讓新北市背黑鍋，台電「打蛇隨棍上，也樂得不跟新北市溝通、不提出任何修正資料，以掩護民進黨的廢核政策」。趙少康也建議，在現在時間已經非常急迫的情況下，若真有誠意為了天下蒼生解決問題，對興建亁式貯存場最佳可行的方法是：

1、由原能會參考國外標準，正式公佈乾式貯存埸最嚴格的設置規定及規範。

2、台電完全按規範確實執行。

3、地方政府公開審查及監督興建過程。

不此之圖，想要解決迫切的用電危機，都是空談。