大陸央視新聞2日消息，為了適應北京健康寶核酸天數顯示變化，北京兩機場均調整健康碼查驗方式。如果旅客北京健康寶上顯示的核酸顯示逾3天，但實際不超72小時，可以進航站樓。

北京大興國際機場調整健康碼查驗方式：

據北京大興國際機場官方微信號消息，為了適應北京健康寶核酸天數顯示的變化，北京大興機場迅速優化查驗方式，如果旅客北京健康寶上顯示的核酸檢測天數為1天、2天和3天，可正常進入航站樓。

如果顯示核酸天數為4天，現場工作人員則會進一步核查旅客核酸採樣時間，如果符合進入航站樓前72小時內核酸檢測陰性的要求，也可以進入航站樓的。

需要提醒的是，近期從北京乘坐飛機出行，須持登機前48小時內核酸檢測陰性證明，和北京健康寶綠碼，並滿足目的地防疫要求，即可乘機前往旅行目的地，在出行過程應同時做好個人防護。

北京首都國際機場調整健康碼查驗方式：

據北京首都國際機場官方微信號消息，北京健康寶「核酸檢測天數計算規則」調整後，如果旅客使用北京健康寶掃碼顯示「核酸陰性時間」超過3天，但實際核酸檢測結果不超過72小時，可以打開核酸疫苗查詢頁面，向工作人員出示核酸檢測時間，如果符合要求，即可進入航站樓。

如使用核酸檢測陰性證明紙質報告則以報告時間為準。