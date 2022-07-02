黃明志和陳芳語演唱的〈玻璃心〉入圍「年度歌曲獎」。（羅永銘攝）

「第33屆金曲獎」頒獎典禮今（2日）晚在高雄巨蛋登場，黃明志和陳芳語演唱的〈玻璃心〉入圍「年度歌曲獎」，2人稍早一起踏上紅毯，陳芳語一襲黑色低胸禮服火辣出席，大秀豐滿上圍，胸部以下也全是薄紗，左腿還開高衩，瞬間殺光攝影師的底片，一旁的黃明志也直呼「今天不敢往下看，看臉就好」。

陳芳語表示第一次參加金曲獎，一定要盛裝打扮，她今身穿David Koma洋裝搭配BVLGARI珠寶，全身行頭近百萬，事前沒有特別節食，昨天晚上還去居酒屋和男友「血肉果汁機」鼓手彥文大吃，剛在後台也有跟入圍年度專輯獎、最佳台語專輯獎與最佳樂團獎男友互相加油打氣，不過因為禮服太貼身，讓她只能不斷吸氣，也透露有貼膠帶防走光，「為了今天可以忍痛」。

黃明志則坦言已經入圍7屆金曲、共10個獎項都槓龜，這次當然希望可以拿一下講，「工作團隊都很辛苦，希望能給大家一個交代」，並表示這次他除了憑藉和陳芳語演唱的〈玻璃心〉入圍外，專輯《鬼才做音樂》設計師蘇綏雯也提名最佳裝幀設計獎，讓他不禁自嘲「我今天是靠女人拿獎」。