張涵雅身穿粉紅色禮服登上金曲紅毯，秀出性感美胸。（羅永銘、粘耿豪攝）

「第33屆金曲獎」2日在高雄巨蛋盛大舉行， 星光紅毯也在下午5點登場。張涵雅以台語新專輯《下半場》，入圍「年度專輯獎」、「最佳台語專輯獎」和「最佳台語女歌手獎」，她第6度入圍金曲台語歌后，心情期待興奮，前一晚還失眠，她這次帶著新竹市議員老公吳國寶，以及三個兒女一起登上金曲紅毯，她與女兒特別穿著粉紅禮服，十分吸睛。

她開心說，這次專輯專輯呈現爵士復古風格，金曲戰袍特地穿著復古禮服、搭配水晶鞋，並提到，可愛的女兒是她的幸運物，「女兒很不怕生，私底下常常主動熱情會跟大家打招呼」。

她第6度入圍金曲台語歌后，希望這次能一舉拿下大獎，直喊：「信心十足！」老公也特別送上打氣祝福，更幽默表示，如果得獎後，老公之前說要辦桌慶祝1個月。

她與老公感情甜蜜，近日正忙籌備出席金曲獎，老公日前還在家幫她按摩放鬆，還有努力拚第四胎？很愛小孩的她，語帶保留說：「這就不方便透露太多細節。」