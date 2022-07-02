兩家人一起相約爬山，原本是件增進雙方家庭、親子交流的友誼活動，豈料，一連串離譜的行為與決定，卻讓雙方家庭撕破臉，甚至要對簿公堂，律師林智群也在臉書對於此事發文，質疑雙方家長「有什麼立場事後指責別人沒盡心盡力？」、「為什麼要扛下一個自己沒辦法扛的責任？」。

有名網友在臉書社團「靠北登山大小事」抱怨，他表示兩家相約登山，友人先和另一位夥伴單攻雪山主峰，把小女兒託付給自己，但他與友人老公原本相約在「哭坡」吃午餐，豈料，友人老公未前來還留在營區，但他礙於和小孩已有約定要登上雪山東峰，於是做了決定，把友人小女兒留在「哭坡」等待友人夫前來帶走，但這決定卻讓友人下山後，要向他提起「遺棄」告訴。

律師林智群今(2)日下午，也在臉書對於此事發文，他表示徐家媽媽(發文者友人)臨時起意丟下家人和別人去爬雪山主峰，這行為非常草率，要說不負責任，倒是還沒到那個程度，但徐家爸爸因臨時要下山拿入園證，把女兒委託給吳家爸爸(發文者)，若吳爸一但答應，那徐家小女兒和吳家就是「危險共同體」，有「互相照顧的責任與義務」，而且，吳爸犯了一個錯誤「就是把小女孩一個人放在『哭坡』，自己帶家人去攻東峰」。

兩家庭一起相約登山，男子因獨留友人女兒於「哭坡」，遭友人提告，律師林智群則認為兩家都有問題。（示意資料照/劉宗龍攝）

林智群也表示「把徐家小女孩一個人放在『哭坡』，吳爸帶家人去攻東峰」有2個問題。

第一、「單獨把小孩丟在山上，是絕對不正確的！不管徐爸徐媽行為有多離譜，此時此刻，吳家有義務照顧小女孩！」。

第二、「他們可以選擇留一個大人陪小女孩，一個大人帶兩個小孩去攻頂，如果覺得這樣風險很大，那只能撤退，『山永遠都在，永遠都可以再來』，不能說自己小孩要拿攻頂獎勵，就拋下伙伴，這不啻給自己小孩錯誤觀念，好像只要成功（攻頂），其他的事情甚至活生生的人，都可以拋下或犧牲」。

林智群也提到，事件過後，徐、吳兩家雖然沒辦法當朋友，不過徐家爸媽自己也要想清楚，事情發展為何變這樣，「為什麼自家小孩，可以外包給別人？」，有什麼立場事後指責別人沒盡心盡力；吳爸也要自我檢討，「為什麼要扛下一個自己沒辦法扛的責任？」。