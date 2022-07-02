33屆金曲獎開場由陶晶瑩和小S主持，先前曾經傳出姊夫具俊曄會驚喜現身，小S先是否認，表示雙方很支持對方的工作，接著大跳酷龍《Bing Bing Bing》的舞蹈，結果姊夫驚喜現身，還秀出中文問候，誠意滿滿，小S也大吃姊夫豆腐，非常不客氣。

具俊曄用中文說：「大家好，我是光頭，這是我的小姨子，你們是我的朋友！」小S持續搞笑主持風格，將手放上具俊曄的胸肌上，主持人陶晶瑩也忍不住上手，讓台下觀眾笑成一片。

今年金曲獎於7月2日在高雄巨蛋舉行，過去金曲獎曾在第12、13、16屆移師高雄，今年第33屆金曲獎第4度將舞台選在熱情的港都，頒獎典禮地點定在台雄巨蛋，希望藉由金曲讓南北藝文領域能夠互相交流；典禮主持人為「國民姑丈」羅時豐擔任，羅時豐為此苦練身材，金曲視覺影像帥翻全場，星光大道主持人由「音樂鬼才」YELLOW黃宣與客家電視台主持人陳明珠聯手主持。表演嘉賓請來韋禮安及9m88，同時有令人驚喜的跨界組合，包括魏如萱+米莎、旺福+黃妃、Matzka+大淵等三組歌手/樂團的跨組和演出。

具俊曄驚喜現身。（圖／台視提供）

具俊曄頒獎給茄子蛋。（圖／台視提供）

疫情仍然延燒，根據主辦方要求，今年重新開放現場觀眾，活動全程務必配戴口罩，入場前須配合測量額溫並以酒精消毒，若發燒超過37.5或正處於居家隔離、居家檢疫、自主防疫及自主健康管理期間者，亦或是有呼吸道、腹瀉等症狀者，為防疫考量將無法入場。承辦單位台視將於當日下午5點live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮。國內網路獨家免費直播及重播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，服務觀眾有更多選擇。