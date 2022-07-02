新竹市長林智堅2日桃園初登板，傍晚隨著桃園市長鄭文燦參加扶輪社活動。(蔡依珍攝)

新竹市長林智堅2日桃園初登板，傍晚隨著桃園市長鄭文燦參加扶輪社活動。(蔡依珍攝)

新竹市長林智堅2日桃園初登板，傍晚隨著桃園市長鄭文燦參加扶輪社活動，2人受到夾道歡迎。(蔡依珍攝)

現場搶著和林智堅合照。(蔡依珍攝)

新竹市長林智堅2日和前國民黨桃園市黨部主委楊敏盛握手時直說：「久仰大名！」(蔡依珍攝)

新竹市長林智堅2日桃園初登板，傍晚隨著桃園市長鄭文燦參加扶輪社活動，前國民黨桃園市黨部主委楊敏盛(後排右一)也在其中。(蔡依珍攝)

新竹市長林智堅2日桃園初登板，傍晚隨著桃園市長鄭文燦參加扶輪社活動，他說妻子是桃園人，當年結婚時也是來桃園迎娶，並提到將於9日搬家到桃園、成為桃園人，戶籍將落腳南桃園。鄭文燦則笑說，從燦哥市長到小智市長無違和，林智堅參加大溪民俗活動也很融入，「還比我受歡迎！」

林智堅談及首日到桃園的公開行程，說自己對桃園並不陌生，因為桃園是妻子的家鄉，迎娶她的時候也是來桃園。他也提到自己8日會正式把市政工作交接給祕書長陳章賢，9日就會搬家到桃園、成為桃園人，一起為大家服務，戶籍預計會遷到南桃園。

林智堅說，過去8年桃竹在鄭文燦領導下，在城市治理非常緊密，誠如鄭文燦所言，桃園和新竹有共同的語言、文化、相同的城市DNA，也都是台灣最年輕的城市，在科技廊帶、產業上有很多共同的發展。

面對未來競選行程，林智堅強調新竹隊和桃園隊在過去8年緊密相連，有絕佳的默契，未來也一定無縫接軌，他也讚桃園沒有人比鄭文燦或桃園隊更加熟悉，所以未來到桃園一定會大大仰賴鄭文燦，並且和桃園隊緊密合作，最重要的是要延續五星級的市政，讓桃園的鄉親支持林智堅。

鄭文燦則提到，林智堅很快會成立競選辦公室，安排各種地方行腳如活動、拜訪、座談，非常廣泛，包括地方、社團、社區、農業、青年、勞工、產業、文化團體、教育團體以及各類的社團，行腳會很忙碌。

鄭文燦說，林智堅現在是黃金時間，他做了8年新竹市長，現在是各方面條件巔峰時刻，他一定很快能夠上手，可以無縫接軌，自己完全不擔心，桃園隊跟林智堅是一體的，他也說從「燦哥市長」到「小智市長」沒有違和感，「我看小智市長比我還受歡迎！」，大溪鄉親不分老少、很多年輕人都非常接受他，他也很融入，從大溪民俗活動看得出來林智堅在桃園是受到歡迎的。

林智堅說，今天來桃園主要是參加大溪的宗教文化活動，這也是在被徵召之前就已經安排好的活動，晚間很高興來參加國際扶輪3502地區新任總監的交接，跟所有扶輪社的夥伴、寶眷們獻上祝福之意。

值得一提的是，2人參加國際扶輪3502地區2022-23年度「Dream Maker團隊就職迎新晚會」，林智堅在鄭文燦帶領下和主桌總監等人逐一問好，其中前國民黨桃園市黨部主委、敏盛醫療集團總裁楊敏盛也在其中，林和楊握手時還特地說：「久仰大名！」