85度C劍潭店無預警歇業，讓不少顧客錯愕不已，店家歇業前，更是在門口掛上紅布條「無良房東惡意坑殺，黑心房東疫情吸血」，引人遐想，附近店家受訪時也爆出內幕，指出歇業其實早有預兆。

這家85度C位在距離劍潭捷運站6分鐘左右的路程，不過受到疫情影響，近年來人潮一直頗為普通，但仍舊是劍潭地標之一，突然停業也讓附近住戶相當錯愕。

根據《TVBS》報導，這附近租金行情約落在每坪3000元左右，以店面25坪來算，一個月就要繳7.5萬租金，疫情期間生意一直拉不起來，因此對店家來說頗為吃重，但房東此時卻要求漲租，雙方鬧得相當不愉快。

附近店家表示，這家85度C其實早在上個月開始，常常一到晚上就突然提早打烊，讓他們一頭霧水，後面就聽說租約部分出問題，在看到紅布條之後，才知道原來是房東在疫情期間下還要求漲租。

事實上，光是最近一周，就傳出不少名店突然宣布熄燈，先是台中一中商圈的豪大雞排，老闆年事已高，加上受到疫情衝擊，決定收手專心當包租公；接著則是蘆洲唯一的肯德基三民店與永和孫東寶頂溪店也都因租約到期不續約，黯然退場。