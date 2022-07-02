近來半導體市況頻傳需求轉弱，市場傳出蘋果、超微和輝達等台積電3大客戶下修訂單。其中蘋果傳iPhone 14系列新機，首波9000萬支出貨目標減少10%，但蘋果知名分析師郭明錤指與他調查不符，仍維持iPhone 14系列新機9000萬到1億支的出貨量預測。

郭明錤在Twitter發表對台積電iPhone 14系列砍單的看法，市場傳蘋果砍單iPhone 14系列新機型10%的出貨目標，這與他的調查不符，仍維持iPhone 14系列新機第一波9000萬到1億支的出貨預測。

郭明錤指出，若是供應鏈問題讓iPhone新機出貨產生重大變化，基本上只會推遲訂單，不會砍單。而且他說，蘋果對iPhone出貨預測進行個位數的小幅調整是很平常的，包括量產前的新機型亦然。

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My take for the rumored TSMC's iPhone 14 orders cut by 10%.



1. Rumored TSMC's iPhone 14 orders cut by 10% is not aligned with my survey. I currently maintain my 2H22 shipment forecast for iPhone 14, about 100 mn and 90 mn units for components and EMS, respectively. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 2, 2022

郭明錤解釋，蘋果在推出新機並確認市場實際需求及反饋之前，通常不會對出貨量預測進行兩位數的大幅調整。

半導體市場近期需求轉弱、庫存水位過高等雜音四起，美光日前財測悲觀預估需求急轉直下，營收將遠不如預期，引爆市場半導體類股賣壓沉重，超微、輝達、艾司摩爾等都有超過2位數的跌幅。台積電則因訂單修正傳聞雪上加霜，股價連續多日重挫，跌破500元關卡不止，周五（1日）收在453.5元；台積電ADR收77美元。