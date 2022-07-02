玉山金控日前發布最新永續報告書，以「玉山30，永續未來」為題，集結公司治理、氣候變遷、永續金融、人權維護、生態保育、弱勢關懷等面相持續耕耘的成果。率先接軌多項國際最新標準，包括「GRI通用準則2021」、「TCFD 2021年指引」，也參考「PCAF碳核算金融聯盟」擴大盤查碳資產，並引用最新「IPCC AR6氣候報告」評估氣候風險，率先同業樹立多項邁向永續的里程碑。今年是玉山的30周年，是一個嶄新的起點，玉山將繼續發揮影響力，推動台灣步步向上，向美好更靠近。

面對氣候挑戰，玉山今年特別以專章「邁向淨零排放」進行報導，依據最新的PCAF指引，展開大規模的投融資對象溫室氣體盤查工程，範疇擴大至主權債投資、中小企業放款、個人房貸等，涵蓋率已達整體投融資部位74％。為達2050淨零碳排銀行目標，玉山積極管理氣候敏感性資產，於年初成為臺灣首家通過SBT科學基礎目標的金融業後，立即展開行動，領先亞洲宣告2035年全面撤煤，設置永續轉型平台並推出金融業首創碳排計算機，提供企業永續發展轉型路徑及減碳諮詢服務，攜手企業進行永續變革，兼顧企業成長及永續經營。

永續發展需要攜手合作，今年玉山永續報告書的封面故事，以專題報導玉山串聯企業、校園、機構、顧客等多元夥伴擴大影響力，例如：攜手臺灣大學合作「十萬柏木護玉山計畫」，預計10年於玉山種植10萬棵臺灣紅檜、臺灣扁柏、臺灣杉、肖楠、巒大杉等臺灣特有原生柏木樹種，發揮百年固碳與循環經濟效益；與國合會共同舉辦「國際學生產學合作實習計畫」，鼓勵來台進修且有志朝向金融商管領域，包含宏都拉斯、海地、印尼等友好或開發中國家的國際學生，提供金融專業實習機會，強化與國際間友好情誼的橋梁，建立多元夥伴關係。此外，玉山致力於改善偏鄉教育環境以及醫療資源，於偏鄉小學建造玉山圖書館、設立培育傑出人才獎學金、舉辦偏鄉到宅醫療服務、捐助海外醫療資源缺乏國家防疫基金及醫療物資、鼓勵農民有機耕種瓦拉米、復育臺灣原生種小米等，將金融結合永續，照亮臺灣社會角落並守護環境生態，搭建國際合作橋梁。

玉山金控永續長總經理陳美滿表示，企業與經濟、環境與社會的關係，歷經CSR、ESG到Sustainability，不論名詞更迭，與各利害關係人共榮共好是亙古不變的真理。今年於報告書首度揭露永續發展藍圖，擘劃未來永續路徑，將金融服務結合永續思維，深化責任授信、責任投資及責任商品，在各面向鼓勵顧客展開永續行動。玉山相信，行動可以創造改變，合作可以匯聚力量，攜手團結、設定永續目標，一同迎向共好的永續未來。