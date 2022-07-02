第33屆金曲獎今(2日)在高雄巨蛋舉行，主持人羅時豐稍早表演完後講了不少自己過去的音樂豐功偉績，接著介紹主持雙天后小S、陶晶瑩上台，兩人上台後小S便開始狂噹羅時豐，笑說羅時豐花這麼多時間講自己的豐功偉業，把氣氛都搞僵，虧：「又不是喪禮」。

陶晶瑩和小S稍早一上台，就說主辦單位不是要大家致詞快一點嗎？小S則說：「對啊！羅大哥剛剛講話真的是有夠慢欸」，陶晶瑩回：「對啊！還在那邊回顧自己的一生」，小S接著噹：「又不是喪禮」，笑翻眾人。

小S、具俊曄、陶晶瑩頒發年度歌曲獎。（圖／台視提供）

小S又問羅時豐是不是紅太久了？陶晶瑩便說他從以前唱歌時代就紅，現在網路時代又翻紅，剛剛上台時還騎著膠囊，外號除了「國民姑丈」外，還有「感冒膠囊男神」，可說歷久彌新，Youtube的粉絲量也超多，說到時代感，小S指出陶晶瑩身上的時代感也不少，不僅現在網上還流傳陶晶瑩30多年前訪問王心凌的影片，現在陶晶瑩隨便在臉書分享一則影片，都會引來大批網友討論。

陶晶瑩則說小S才是歷久彌新的女神，《康熙來了》現在在網上還不斷熱播，小S也回應播出的數量多到她都忍不住心想：「奇怪，我怎麼都收不到錢」，陶晶瑩進一步說，不只過去的作品，小S現在跟家人的互動、平日生活分享，還有最近跟姊夫具俊曄的互動都引發話題，小S：「我真的沒料到我跟姊夫的互動會有這麼多人喜歡看，我想是你們有感覺到我跟姊夫的真愛吧」，並強調她跟具俊曄私下真的非常支持彼此的工作。