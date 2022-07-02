美媒指出，中美各自面臨國內經濟挑戰之際，兩國領導人正將競爭的部分焦點轉向GDP增長。拜登此前說美國今年增速可能超越中國，該說法觸動了北京神經。

《華爾街日報》稱，過去一個月內，拜登曾兩次公開說美國今年GDP增速可能會自1976年以來首次超過中國，在上周金磚國家峰會，中國國家主席習近平意外地表示中國將採取更有效舉措努力實現增長目標，即重申了2022年的增長目標為5.5％左右，這番話似乎在某種程度上是說給白宮聽的。

文章稱，在中國最受關注的經濟數據一直是GDP，美國不同，更受關注的是通膨率和失業數據。過去幾十年，中國一直以兩位數的速度增長，美國根本沒辦法比。現在中國的增長目標已降至30多年來最低，其防疫政策令它可能連這個目標都無法企及。但同時，美國經濟陷入衰退的可能性也在加大。

該文稱，大多數經濟學家預計中國今年將無法實現增長目標，現在的預測從增長4％左右到小幅收縮不等。不過，包括來自世界銀行（WB）和國際貨幣基金組織（IMF）的分析師都估計，中國的表現仍將好於美國，他們擔心美國可能在今年底前已陷入衰退。