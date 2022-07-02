眼睛為靈魂之窗，若不好好保護恐造成不可逆的傷害，一名高度近視的工程師分享親身經歷，有次因右眼視線模糊而就醫，檢查後才發現視網膜破了一個大洞，若再晚一點就醫恐怕會失明，因此提醒網友一定要定期到眼科檢查，貼文一出立刻掀起熱議。

原PO昨（1日）在網路論壇Dcard發文表示，自己兩眼近視900度、散光150度，屬高度近視，碩班畢業那年，因為右眼看東西模糊不清而就醫檢查，不料醫生說，他的視網膜破了一個大洞，再晚一點就醫恐怕會視網膜剝離，進而導致失明。

當下他立刻做了眼底雷射處置補破洞，沒想到3個月後回診，又檢查出新的破洞，只好再用雷射處理。原PO感嘆，因為畢業後從事科技業工作，眼睛總是離不開電腦、手機，所以破洞問題反反覆覆，不過目前狀況已相當穩定。

至於視網膜為何會一直破洞？原PO轉述醫師說法，高度近視會導致視網膜比正常的薄，做一些劇烈的運動或是壓力出現變化，就會造成視網膜被撕扯，容易破洞。醫師提醒，健身等運動還是可以做，但要適度，雲霄飛車、跳傘、高空彈跳等較刺激的活動則應盡量避免。

原PO也強調，有高度近視或長時間用眼者，應定期到眼科做視網膜檢查，早點發現，早點治療。貼文一出網友們紛紛回應，「我是青光眼患者，在此沉重呼籲大家，真的要好好保護眼睛」、「眼睛真的很重要！我常去的眼科醫生說一年要檢查一次」、「高度近視的人務必要固定每年回診檢查拜託，眼睛才兩隻不能開玩笑」。