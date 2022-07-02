根據CNEWS匯流新聞網公布的蔡政府最新民調，總統蔡英文的施政滿意度為44.9%，已跌破五成；34.9%則表示不滿意，其中20-39歲的民眾對蔡英文的不滿意度(37.9％)，竟高於滿意度(37.4％)。學者對此分析認為，可能是因為經濟狀況和疫情發展、及通貨膨脹等因素，促使他們自主意識逐漸起來，不會傾向支持民進黨。

CNEWS匯流新聞網公布的「6月份全國定期調查」顯示，針對蔡總統的施政表現，有44.9%的民眾感到滿意（17.4%非常滿意，27.5％還算滿意），34.9%則表示不滿意（19.1%不太滿意，15.8%非常不滿意），20.2%無意見。再根據該民調作交叉分析，居住在雲嘉南地區、40歲以上、小學及以下學歷、民進黨支持者 ，對她的滿意度較高。而居住北北基、桃竹苗；20-39歲民眾、大學以上學歷者、國民黨、民眾黨與時代力量支持者，對蔡總統的不滿意度較高。

中華民意研究協會資深研究員張正昀分析指出，值得注意的是，20至39歲這個族群對蔡英文不滿意度高過滿意度，可能是因為經濟狀況和疫情發展、通貨膨脹等因素，促使他們的自主意識逐漸起來，不會傾向支持民進黨。而根據該民調，也看得出來趨勢是朝下發展，至於原因，他認為是中間選民的歸位，不會明顯支持民進黨政府，可能退回觀望，以致造成滿意度下降。