買房置產一直是許多人心中的夢想，但對口袋不深的年輕人來說，卻是遙不可及的妄想。日前有網友在PTT討論買房，卻意外釣出霸氣的八年級「少年房神」回應，表示自己畢業2年即置產，目前擁3間房，完全不靠爸靠媽：「你說我收入很高嗎？也沒有。」超狂的經驗讓許多網友忍不住驚嘆：「這個真的少年房神，沒話講」。

該名8年級網友在文中表示，他大學畢業第二年就在台南置產一間500多萬元的兩房預售屋，「當時需要拿出10%左右，大約60萬元上下，往後3年再拿60萬。」他透露，大學4年打工有認真存下30多萬元，畢業後第一年薪水約7、80萬並不算高薪，但存個一半輕輕鬆鬆。他認為，只要工作在中上水準，25歲身上有個50、60萬應該不是難題。

同時他也曝光買房過程，「第一間交屋時間約27歲，貸款約1.5萬／月；第二間今年初才交屋並出租，貸款的部分租金可以全部cover；第三間目前還在工程階段尚未交屋。」他表示自己買第一間房的時候，甚至連爸媽都不知道：「因為你讓他們知道，他們就會有意見，當他們有意見你就更難下決定，當你更難下決定，你後來就更買不起」。

然而，這名少年房神卻自認相當保守，堅持不用信貸，不開高槓桿比，但是很努力增加收入和儲蓄理財，更分享自己的觀念，「北漂真的很辛苦，因此都鼓勵同輩如果南部有機會的話，就盡量留在南部，翻身的機會搞不好更高」。

貼文一出馬上吸引大批網友朝聖：「有遠見，可」、「南部房神，自嘆不如」、「觀念正確，懂得運用資金」，也有網友笑說：「這篇最重要的應該是沒有北漂」。