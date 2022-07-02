第33屆金曲獎今（2）日在高雄巨蛋熱鬧登場，在新冠肺炎疫情稍微趨緩，現場星光熠熠；本屆要角逐華語歌王的盧廣仲一身文青風軍綠西裝走紅毯，沒想到台語歌王蕭煌奇也穿了同款西裝外套，無預警撞衫被眼尖網友發現，紛紛直呼「有夠尷尬」。

「史上最年輕三金滿貫王」盧廣仲睽違5年再度入圍最佳華語男歌手，穿著軍綠花編西裝外套，裡面有緊身格紋上衣和西裝褲走紅毯，文青風相當有他的個人風格；台語歌王蕭煌奇也穿了同款西裝，雖然裡面衣服不同還是被眼尖網友發現兩人撞衫，被不少人開玩笑說「紅毯最尷尬」。

第33屆金曲獎沒有因為新冠肺炎疫情影響，起初確定於7月2日舉辦，今（2）日也如期頒獎，更睽違17年移師南台灣，在高雄巨蛋火熱登場；本屆主持人由「國民姑丈」羅時豐首度主持，還請到近期狂曬「國民姊夫」的小S擔任頒獎人，表演名單有一票實力派歌手韋禮安、林宥嘉、盧廣仲、艾怡良和徐佳瑩等，典禮表演陣容和出席嘉賓星光熠熠，各方音樂人齊聚展現台灣多元音樂型態。