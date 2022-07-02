Texas migrant deaths: Lorry driver 'unaware air conditioner had stopped working' https://t.co/kxngvgS7HW — BBC News (World) (@BBCWorld) July 1, 2022

「英國廣播公司」（BBC）2日報導，涉及美國德州貨櫃車53名移民熱死慘案的卡車司機，宣稱自己不知道當時「空調沒在運作」，讓網友痛罵他「找藉口」、「指示燈號超明顯」、「是因為你在嗑藥吧」、「無知不是謀殺的理由」等。

BBC引述美國聯邦法院文件，稱一名為移民暨海關執法局（ICE）及德州警方工作的秘密線人告訴美方官員，在大量移民被發現於貨櫃車內不幸身亡後，45歲的卡車司機薩莫拉諾（Homero Zamorano）與被控同謀的28歲嫌疑人馬丁尼茲（Christian Martinez）講過電話；據稱馬丁尼茲表示，薩莫拉諾說自己「不知道空調停了」，才導致車上的移民集體身亡，且這名線人當時與馬丁尼茲的距離「只有幾公尺遠」。

德州警方先前表示，薩莫拉諾被發現時，人躲在貨櫃車棄置處附近的一處灌木叢，且體內驗出毒品甲基安非他命（methamphetamine，俗稱冰毒）。

網友在BBC這則新聞的推特底下留言指出，若貨櫃內確實有安裝空調，那卡車儀表板上應會有一個明顯的指示燈號，告訴司機空調是否正在運作，痛批薩莫拉諾是在「找藉口」、「根本不在意空調有沒有在運作」，或因為吸毒而搞不清楚狀況；也有人強調「無知不是謀殺的理由」、「他從一開始就不應該協助人口走私」，更有網友希望薩莫拉諾被關進「沒有空調的牢房」。

BBC指出，薩莫拉諾和馬丁尼茲都因涉嫌人口販運而被起訴，若被定罪，最高將面臨死刑；另外還有德魯納-畢爾包（Juan Francisco D'Luna-Bilbao）和德魯納-曼德斯（Juan Claudio D'Luna-Mendez）等2名墨西哥人可能涉案，目前他們被指控非法持有槍械及非法進入美國。

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